La Liga : Atlético Madrid mit 1:0-Sieg vor Europa-League-Halbfinale

Atlético Madrid hat den zweiten Tabellenplatz in der spanischen Fußball-Liga gefestigt. Vier Tage vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Europa League gegen den FC Arsenal gewann das Team von Coach Diego Simeone bei Deportivo Alaves 1:0 (0:0).

von dpa

29. April 2018, 18:53 Uhr

Kevin Gameiro (78. Minute) sorgte per Handelfmeter für das Siegtor. Kurz zuvor verschoss Atléticos Stürmer Fernando Torres einen Foulelfmeter (71.). Madrids Mittelfeldspieler Ángel Correa erhielt in der Nachspielzeit die Gelb-Rote Karte (90.+4).

Auf den Titel in der Primera División hat Atlético trotz des Sieges praktisch keine Chance mehr: Bereits mit einem Remis in La Coruña konnte der FC Barcelona am späten Abend zum 25. Mal spanischer Fußballmeister werden.