Testspiel vor Confed Cup : Australien verliert 0:4 gegen Brasilien

Diego Souza nach 12 Sekunden und in der Nachspielzeit (90.+3), Thiago Silva (62.) und Taison (75.) trafen vor 49 000 Zuschauern für den fünfmaligen Weltmeister.

Bei den Socceroos standen Mathew Leckie von Erstliga-Absteiger FC Ingolstadt und Torwart Mitchell Langerak vom Aufsteiger VfB Stuttgart in der Startformation. Beide Profis sind auch für den Confederations Cup in Russland nominiert. Jamie MacLaren vom Erstliga-Absteiger SV Darmstadt 98 wurde in der 57. Minute für Australiens Rekord-Torschützen Tim Cahill eingewechselt. MacLaren steht nicht im Aufgebot des Asienmeisters für das Turnier vom 17. Juni bis 2. Juli.

Trotz der Niederlage zeigte sich Cahill für die Partie gegen den Weltmeister zuversichtlich. «Wir gehen in das Spiel gegen Deutschland mit dem Wissen, heute etwas gelernt zu haben», sagte der 37 Jahre alte Routinier. «Wir freuen uns auf unser erstes Spiel.» Australien und Deutschland treffen am Montag in Sotschi aufeinander. Die weiteren Vorrundengegner in Russland sind Kamerun und Chile.

Die Australier müssen dabei ohne ihren Kapitän Michael Jedinak auskommen. Der Mittelfeldspieler vom englischen Club Aston Villa verpasst wegen einer Leistenverletzung das gesamte Turnier, wie der australische Fußball-Verband FFA am Dienstag mitteilte. Als Nachrücker für den 32-Jährigen wurde James Jeggo (25) vom österreichischen Bundesligisten Sturm Graz nominiert.

von dpa

erstellt am 13.Jun.2017 | 15:34 Uhr