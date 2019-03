Während des Spiels : Balotelli feiert Tor in Instagram-Story

Der exzentrische Stürmer Mario Balotelli hat wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt - diesmal mit einem außergewöhnlichen Torjubel.

von dpa

03. März 2019, 23:23 Uhr

Der 28 Jahre alte Angreifer von Olympique Marseille traf im Spiel gegen AS Saint-Etienne in der 12. Minute zum 1:0 (Endstand 2:0). Nach seinem Seitfallzieher im Anschluss an einen Eckball rannte er auf einen hinter dem Tor stehenden Kameramann zu, schnappte sich ein Handy, filmte den Torjubel mit seinen Mitspielern - und veröffentlichte das Video in einer Instagram-Story.

Der italienische Fußballprofi Balotelli war im Januar von OGC Nizza nach Marseille gewechselt. Auf seinen Stationen bei Inter Mailand, AC Mailand, dem FC Liverpool oder Manchester City hatte er immer wieder Skandale provoziert und war durch Eskapaden aufgefallen.

2012 sorgte Balotelli mit zwei Toren im EM-Halbfinale in Warschau für das Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Italien.