Möglicher Transfer : Bayer-Profi Henrichs möchte zum AS Monaco wechseln

Mittelfeldspieler Benjamin Henrichs von Bayer Leverkusen ist mit einem Wechselwunsch an Trainer Heiko Herrlich herangetreten.

von dpa

18. August 2018, 18:52 Uhr

«Er hat mich die Tage für die Freigabe nach Monaco gefragt», sagte Herrlich in Pforzheim. «Ich kenne aber nicht genau die Hintergründe. Das entscheide ich nicht alleine.»

Der 21-jährige Henrichs stand für die Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim 1. CfR Pforzheim nicht im Kader des Fußball-Bundesligisten. Ein Interesse an Abwehrspieler Douglas Santos vom Hamburger SV und einen möglichen Abschied von Linksverteidiger Wendell, worüber zuletzt in Medienberichten spekuliert worden war, wollte Herrlich nach dem 1:0 in Pforzheim nicht kommentieren.