Testspiel mit Torspektakel : Belgien und Mexiko trennen sich 3:3

Belgien und Mexiko haben den Fußball-Fans in Brüssel in einem Testspiel ein Torspektakel geboten. Die beiden für die Weltmeisterschaft in Russland im kommenden Jahr qualifizierten Teams trennten sich in Brüssel vor 40 965 Zuschauern 3:3 (1:1).