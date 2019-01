BVB-U23-Trainer : «Bild»: Siewert wird Wagner-Nachfolger in Huddersfield

Borussia Dortmunds U23-Trainer Jan Siewert wird einem Bericht der «Bild»-Zeitung zufolge neuer Trainer beim englischen Erstligisten Huddersfield Town.

von dpa

18. Januar 2019, 14:18 Uhr

Damit würde der 36-Jährige beim Tabellenletzten der Premier League die Nachfolge von David Wagner antreten. Huddersfield und Wagner hatten sich zu Wochenbeginn getrennt. Ein BVB-Sprecher wollte die Personalie Siewert nicht kommentieren. Nach Informationen des «Kicker» ist der Wechsel so gut wie perfekt, Sportdirektor Michael Zorc bestätigte demnach eine Anfrage von Huddersfield. Der Premier-League-Club war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Wagner war vor seinem Engagement in England ebenfalls Trainer der zweiten Mannschaft des BVB, die aktuell in der Regionalliga West antritt. Anschließend hatte er die Terriers im November 2015 übernommen und im Sommer 2017 sensationell zum Aufstieg in die Premier League geführt. In der vergangenen Spielzeit gelang dort auch der Klassenerhalt. In der laufenden Saison konnte Huddersfield jedoch bislang nur zweimal gewinnen.

Eine weitere Veränderung bei dem Abstiegskandidaten wurde indes offiziell: Manager Olaf Rebbe und der Club haben sich nach sieben Monaten der Zusammenarbeit getrennt. Die Entscheidung sei einvernehmlich, hieß in einer Mitteilung der Terriers. Rebbe war in Deutschland zuvor beim VfL Wolfsburg als Sportchef engagiert gewesen.