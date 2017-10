Ziel unbekannt : Brasilianer Kaká verlässt MLS-Klub Orlando City

vergrößern 1 von 1 Foto: Jarbas Oliveira 1 von 1

Der Fußball-Weltmeister von 2002 bedankte sich bei seinen Mitspielern, dem Trainerstab und den Club-Verantwortlichen für die vergangenen drei Spielzeiten in Florida. Seine fußballerische Zukunft ließ der Mittelfeldspieler hingegen offen. «Alles, was ich im Moment weiß, ist, dass ich im nächsten Jahr kein Spieler von Orlando City sein werde», sagte Kaká.

Seinen letzten Pflichtspielauftritt für Orlando City wird Kaká an diesem Sonntag absolvieren. Das Team empfängt im letzten Heimspiel der regulären Saison Columbus Crew. Als Elfter in der Eastern Conference hat die Mannschaft den Einzug in die diesjährigen MLS-Cup-Playoffs verpasst. Beim abschließenden Auswärtsspiel gegen Philadelphia Union wird der Brasilianer laut US-Medien nicht dabei sein.

Kaká, der mit dem AC Mailand 2007 die UEFA Champions League und die FIFA-Club-Weltmeisterschaft gewann, erzielte in seinen bisherigen 74 MLS-Spielen 24 Tore und bereitete 22 weitere Treffer vor.

