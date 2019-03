Nationalteam Frankreichs : Deschamps holt Coman und Kurzawa für EM-Quali zurück

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hat Offensivspieler Kingsley Coman vom FC Bayern München für die anstehende EM-Qualifikation gegen Moldawien und Island nominiert.

von dpa

14. März 2019, 17:17 Uhr

Außerdem solle der Paris-Saint-Germain-Verteidiger Layvin Kurzawa spielen, teilte Deschamps mit. Beide spielten zuletzt im November 2017 für Frankreich. Nicht dabei sein wird Clément Lenglet vom FC Barcelona.

Die Franzosen treffen in der Qualifikation für die Fußball-EM 2020 am 22. März auf Moldawien und am 25. März auf Island. Es ist das erste Mal, dass die französische Mannschaft gegen Moldawien spielt. Es sei zwar ein kleines Land, aber in voller Entwicklung, sagte Deschamps der Nachrichtenagentur AFP zufolge. Man werde das Spiel sehr ernst nehmen.