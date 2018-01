Torjäger zurück auf der Bühne : Diego Costa meldet sich mit Tor bei Atlético Madrid zurück

vergrößern 1 von 1 Foto: Eric Alonso 1 von 1

von dpa

erstellt am 03.Jan.2018 | 21:04 Uhr

Weil Atlético von der FIFA bis Endes des Jahres 2017 mit einer Transfersperre belegt worden war, durfte Costa nach einer Einigung mit dem FC Chelsea im vergangenen September bislang nicht eingesetzt werden. Erst seit dem 1. Januar ist der bullige Angreifer spielberechtigt.

Costa hatte in der vergangenen Premier-League-Saison mit 20 Toren für Chelsea maßgeblichen Anteil am Gewinn der englischen Meisterschaft. Zwischendurch hatte er im Winter allerdings für Unruhe an der Stamford Bridge gesorgt, als er offen mit einem Wechsel nach China liebäugelte. In der aktuellen Saison spielte Costa keine Rolle in den Planungen von Trainer Antonio Conte. Angeblich soll ihm der Coach seine Entscheidung per SMS mitgeteilt haben. Aus Protest war der Stürmer zu spät aus dem Sommerurlaub zurückgekommen.

Bevor er im Sommer 2014 nach London wechselte, hatte Costa - unterbrochen von einigen Leihgeschäften - bereits mehrere Jahre für Atlético gespielt. In 94 Ligaspielen erzielte er 43 Tore und gewann mit dem Verein 2013 den spanischen Pokal und 2014 die Meisterschaft in La Liga.