Französicher Pokal : Drei Mbappé-Tore: Tuchel mit Paris im Pokalfinale

Paris Saint-Germain hat sich mit dem souveränen Einzug in das französische Pokalfinale für das Rückspiel in der Champions League gegen Borussia Dortmund in einer Woche eingestimmt.

von dpa

04. März 2020, 23:20 Uhr

Das von Thomas Tuchel trainierte Team setzte sich am Mittwoch im Halbfinale bei Olympique Lyon mit 5:1 (1:1) durch. Liga-Spitzenreiter PSG, der den Pokal bereits zwölf Mal gewonnen hat, im Vorjahr im Finale aber im Elfmeterschießen an Stade Rennes gescheitert war, trifft nun im Finale auf den Sieger aus der Partie AS St. Etienne gegen Cupverteidiger Rennes.

In einem abwechslungsreichen Match war Lyon lange Zeit ein gleichwertiger Gegner und ging durch Martin Terrier in der 11. Minute in Führung. Doch schnell schlug Paris mit dem deutschen Nationalspieler Thilo Kehrer zurück und kam drei Minuten später durch einen Treffer von Kylian Mbappé nach einem Eckball zum Ausgleich.

Nachdem Lyons Verteidiger Fernando Marçal nach einer Stunde mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste, drehte PSG auf und traf in der letzten halben Stunde noch viermal: Der zuletzt in der Liga gesperrte Neymar verwandelte einen Foulelfmeter (64.), zwei weitere Treffer von Mbappé (70., 90+2) und ein Tor von Pablo Sarabia (81.) brachten den am Ende klaren Erfolg.