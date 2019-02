Juve-Profi : Einen Monat Pause für Khedira wegen Herzproblemen

Turin (dpa) – Der 77-malige deutsche Fußball-Nationalspieler Sami Khedira wird seinem Club Juventus Turin wegen seiner Herzprobleme Medienberichten zufolge gut einen Monat fehlen.

von dpa

20. Februar 2019, 09:39 Uhr

Wenn die Behandlung des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers gut verlaufe, werde er in 30 bis 40 Tagen in den Kader des Rekordmeisters zurückkehren, berichtete die «Gazzetta dello Sport». Juve hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass Khedira wegen Herzrhythmusstörungen behandelt werde. Am Mittwoch werde der Verein weitere Details zu Khediras Zustand bekanntgeben, sagte eine Club-Sprecherin auf Anfrage.

Der Weltmeister von 2014 fehlt den Turinern damit auch im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Atlético Madrid. Eine genaue Ausfallzeit nannte der Tabellenführer der italienischen Serie A für den Mittelfeldspieler nicht. «Khedira nicht dabei zu haben, ist ein Problem für uns», sagte Juve-Trainer Massimiliano Allegri, der sich nicht zu Details äußern wollte.