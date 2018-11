Juve-Profi : Emre Can nach Operation zurück in Turin

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Emre Can ist nach seiner Schilddrüsenoperation zurück in Turin. Der 24-Jährige reiste nach dem Eingriff in Frankfurt am Main wieder in die norditalienische Stadt, wie italienische Medien berichteten.

von dpa

20. November 2018, 10:23 Uhr

In den nächsten Wochen steht Can Juventus Turin allerdings noch nicht zur Verfügung. Erwartet wird, dass er in etwa einem Monat wieder für den italienischen Rekordmeister spielen kann.