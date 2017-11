Neuer Coach in Sunderland : Ex-Wales-Coach Coleman übernimmt englischen Zweitligisten

vergrößern 1 von 1 Foto: Francois Mori 1 von 1

von dpa

erstellt am 19.Nov.2017 | 17:04 Uhr

Coleman hatte mit Wales bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich überraschend das Halbfinale erreicht, war in der Qualifikation für die WM 2018 in Russland allerdings in der Gruppenphase gescheitert. Am Freitag war der 47-Jährige von seinem Amt zurückgetreten und unterzeichnete nun einen Zweieinhalbjahresvertrag in Sunderland.

