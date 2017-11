Premier League : FC Liverpool siegt mit 4:1 bei West Ham United

vergrößern 1 von 2 Foto: John Walton 1 von 2

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool in der englischen Premier League am Samstag einen wichtigen Auswärtssieg gefeiert. Bei West Ham United siegten seine Reds deutlich mit 4:1 (2:0).

Auch sein Trainerkumpel David Wagner war mit Huddersfield Town erfolgreich. Die Terriers gewannen in Unterzahl mit 1:0 (1:0) gegen West Bromwich Albion.

Mohamed Salah (21./75. Minute), Joel Matip (24.) und Alex Oxlade-Chamberlain (56.) trafen im London Stadium für den FC Liverpool, der bereits sein 16. Auswärts-Gegentor kassierte. Manuel Lanzini (55.) erzielte den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer für West Ham, das am Samstag nur einen Punkt Abstand zu den Abstiegsplätzen hatte.

Klopp musste in London auf den angeschlagenen Brasilianer Philippe Coutinho verzichten. Der Senegalese Sadio Mané spielte nach seiner Verletzungspause überraschend direkt von Beginn an. Liverpool stand nach dem Sieg auf Platz sechs der Tabelle und war zunächst punktgleich mit dem Fünften FC Arsenal und dem Vierten FC Chelsea, die erst am Sonntag ihre Partien bestreiten mussten.

Aufsteiger Huddersfield, der in der Vorwoche mit 0:3 in Liverpool verloren hatte, überstand im heimischen John Smith's Stadium eine gute halbe Stunde in Unterzahl, nachdem der deutsche Profi Christopher Schindler in der zweiten Halbzeit nach wiederholtem Foulspiel die gelb-rote Karte gesehen hatte. Den entscheidenden Treffer hatte Rajiv van La Parra in der 44. Minute erzielt.

