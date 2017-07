Letztes Turnier? : FIFA-Chef: Müssen Zukunft von Confed Cup analysieren

vergrößern 1 von 2 Foto: Ennio Leanza 1 von 2

Im Anschluss an das Finale zwischen Deutschland und Chile werde man diese analysieren, sagte der Chef des Fußball-Weltverbands im Endspielort St. Petersburg. «Wenn wir zu einer Schlussfolgerung kommen, werden wir eine Entscheidung treffen.» Scherzhaft fügte er im Vergleich zur ausgeweiteten WM hinzu: «Vielleicht werden wir auch die Zahl der Teams auf 48 erhöhen, vielleicht aber auch nicht.»

Derzeit spricht viel dafür, dass in Russland die letzte Auflage des Confed Cups stattfindet. Im Sommer vor der nächsten WM in Katar 2022 ist wegen der Hitze kein Turnier möglich. Eine Verlegung in den Winter würde zu Terminproblemen führen und Proteste vor allem aus den europäischen Ligen hervorrufen. Vor der WM 2026 ist bereits ein anderer Testlauf geplant. Im November 2025 soll es im noch zu bestimmenden WM-Gastgeberland transkontinentale Qualifikationsplayoffs geben.

von dpa

erstellt am 01.Jul.2017 | 11:42 Uhr