3:0 gegen Nicaragua : Gold Cup: USA als Gruppensieger im Viertelfinale

Mittelfeldspieler Joe Corona brachte die US-Boys in der 36. Spielminute in Führung. Nach der Halbzeitpause sorgten Kelyn Rowe (56.) und Matt Miazga (88.) für die Entscheidung in Cleveland. Nicaragua musste die letzten Spielminuten in Unterzahl bestreiten, nachdem Luis Copete in der 85. Minute die Rote Karte erhalten hatte.

Die USA beenden damit die Gruppenphase auf dem ersten Platz der Gruppe B. Das Team holte sieben Punkte aus drei Spielen. Entscheidend für den Gruppensieg der USA war letztendliche die größere Anzahl von erzielten Toren (7). Als Gruppenzweiter qualifizierte sich Panama mit ebenfalls sieben Punkten, aber nur sechs Treffern für die K.o.-Runde.

Die Mittelamerikaner setzten sich im letzten Gruppenspiel am Samstag mit 3:0 (1:0) gegen Martinique durch. Verteidiger Michael Murillo (44.) sorgte kurz vor dem Pausenpfiff für das 1:0. Im zweiten Durchgang erhöhten Abdiel Arroyo (60.) und Gabriel Torres (67.) mit ihren Treffern zum späteren Endstand. Martinique kann als Gruppendritter mit drei Zählern weiterhin auf den Einzug ins Viertelfinale hoffen.

Neben den zwei je erstplatzierten Teams der drei Gruppen qualifizieren sich auch die zwei punktbesten Drittplatzierten für die K.o.-Runde beim Kontinentalwettbewerb der nord- und mittelamerikanischen FIFA-Konföderation CONCACAF. Nicaragua hingegen verabschiedet sich mit null Punkten aus dem Turnier.

von dpa

erstellt am 16.Jul.2017 | 08:14 Uhr