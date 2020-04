Trauer bei ManCity-Coach : Guardiolas Mutter stirbt nach Coronavirus-Erkrankung

Die Mutter des spanischen Fußball-Startrainers Pep Guardiola vom Premier-League-Club Manchester City ist nach einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben.

von dpa

06. April 2020, 16:58 Uhr

Das verkündete Guardiolas Verein auf Twitter. Dolors Sala Carrió sei in Manresa in der Nähe von Barcelona im Alter von 82 Jahren gestorben, teilte Man City mit.

«Alle, die mit dem Club in Verbindung stehen, senden Pep, seiner Familie und all seinen Freunden in dieser äußerst schmerzlichen Zeit ihr tief empfundenes Mitgefühl», hieß es in der Mitteilung.