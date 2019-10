Major League Soccer : Ibrahimovic scheitert mit LA Galaxy im Playoff-Viertelfinale

Der schwedische Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic hat in seinem möglicherweise letzten Spiel für LA Galaxy den Einzug ins Playoff-Halbfinale der nordamerikanischen Major League Soccer verpasst. Das Team verlor im Viertelfinale gegen den Stadtrivalen Los Angeles FC mit 3:5 (1:2).

von dpa

25. Oktober 2019, 07:46 Uhr

Der 38 Jahre alte Ibrahimovic (55. Minute) erzielte den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich im Spiel. LAFC-Profi Carlos Vela (16./40.) überzeugte mit zwei Toren. Im Halbfinale am kommenden Dienstag kommt es zur Begegnung zwischen LAFC und den Seattle Sounders.

Im zweiten Viertelfinalspiel des Tages setzte sich Titelverteidiger Atlanta United mit 2:0 (1:0) gegen Philadelphia Union durch. Der Deutsche Julian Gressel sorgte in der 10. Minute für die Führung für das Team aus Atlanta. Josef Martinez erhöhte nach Vorlage von Gressel in der 80. Minute auf 2:0. Im zweiten Halbfinale trifft Atlanta am Mittwoch kommender Woche auf Toronto FC.