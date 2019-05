Transfermarkt : Ilzer wird neuer Coach bei Austria Wien

Christian Ilzer wird neuer Trainer beim österreichischen Fußball-Erstligisten Austria Wien. Wie der Verein bekannt gab, tritt der 41-Jährige die Nachfolge von Interimscoach Robert Ibertsberger an. Weitere Angaben machten die Wiener zunächst nicht.

von dpa

27. Mai 2019, 17:25 Uhr

Ilzer hatte den Ligakontrahenten Wolfsberger AC in der am Sonntag zu Ende gegangenen Saison überraschend auf Platz drei und damit in dieGruppenphase der Europa League geführt. Mit der viertplatzierten Austria muss Ilzer dagegen in die Europa-League-Qualifikation.