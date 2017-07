Strafe : Jones wegen Beleidigung eines Doping-Kontrolleurs gesperrt

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Powell 1 von 1

Wie die Europäische Fußball-Union mitteilte, wurde Jones wegen beleidigender Äußerungen und fehlender Kooperation gegenüber einem Doping-Kontrolleur bestraft. Der Abwehrspieler wird nun sowohl das Supercup-Finale gegen Champions-League-Sieger Real Madrid als auch das erste Match seines Clubs in der neuen Champions-League-Saison verpassen.

Sein Verein aus Manchester muss außerdem 10 000 Euro für die Vorfälle zahlen, die sich nach dem Europa-League-Finale gegen Ajax Amsterdam (2:0) in Stockholm abgespielt hatten. Jones, der während der Partie auf der Ersatzbank saß, war nach Informationen der BBC wütend, weil der Doping-Kontrolleur es ablehnte, dass er auf einem Foto mit seinen United-Teamgefährten vor einem Banner in Gedenken an die Opfer des Anschlags in Manchester am 22. Mai posieren wollte.

Wie auch sein Vereinsgefährte Daley Blind wurde Jones zudem mit einer Geldstrafe von 5000 Euro belegt. Auch der Niederländer Blind habe laut UEFA die Anti-Doping-Regeln des Verbandes verletzt.

von dpa

erstellt am 31.Jul.2017 | 17:36 Uhr