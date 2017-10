Serie A : Juve verliert bei Khedira-Comeback - Neapel bleibt vorne

vergrößern 1 von 3 Foto: Gregorio Borgia 1 von 3





Nachdem der italienische Rekordmeister im ersten Durchgang durch ein Tor des vom FC Bayern München ausgeliehenen Douglas Costa (24.) zunächst in Führung gegangen war, führte ein Doppelpack vom Ex-Dortmunder Ciro Immobile (47./54.) den Hauptstadt-Club zum 2:1 (0:1). Die Gastgeber konnten auch einen Elfmeter in der 97. Minute nicht mehr verwandeln.

Der 30-jährige Khedira, der eine Entzündung am Knie hatte auskurieren müssen, verpasste in der 55. Minute eine Chance zum Ausgleich. Trainer Massimiliano Allegri ersetzte ihn zehn Minuten später durch Youngster Paulo Dybala. Team-Kollege und Juve-Neuzugang Benedikt Höwedes wartet wegen einer Oberschenkelverletzung immer noch auf sein Debüt bei den Turinern.

In Rom gewann Neapel am Abend gegen die AS Roma 1:0 (1:0) und verteidigte mit 24 Zählern Platz eins der Tabelle. Der italienische Nationalspieler Lorenzo Insigne traf in der 20. Minute. Gefolgt wird der SSC Neapel von Inter Mailand, die am Sonntagabend im Derby auf Stadtrivale AC Mailand trifft. Auf Platz drei steht Juventus Turin.

