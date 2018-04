Ehemaliger Nationalspieler : Kaspars Gorkss neuer Präsident von Lettlands Fußballverband

Kaspars Gorkss ist neuer Präsident des lettischen Fußballverbands (LFF). Der 36 Jahre alte Ex-Auswahlkapitän wurde am Freitag auf einem außerordentlichen Kongress in Riga für zwei Jahre an die Spitze gewählt. Gorkss setzte sich gegen zwei Mitbewerber durch.

von dpa

27. April 2018, 19:43 Uhr

Der 89-malige Nationalspieler tritt die Nachfolge des seit 1996 amtierenden Guntis Indriksons an, der das Amt vorzeitig niederlegte. «Meine Vision und großes Ziel ist, Fußball populär zu machen», sagte Gorkss der Deutschen Presse-Agentur nach seiner Wahl. Priorität genieße zunächst die Suche einem neuen Nationaltrainer.

Fußball spielt in Lettland nur eine Nebenrolle hinter Eishockey. Wegen Skandalen um Spielmanipulationen, mangelnder Infrastruktur und maroder Stadien hat der Sport einen schlechten Ruf, zu Ligapartien kommen kaum Fans. Das Nationalteam blamierte sich Ende März mit einer 0:1-Pleite in einem Testspiel gegen Gibraltar, woraufhin Nationalcoach Aleksandrs Starkovs gehen musste.