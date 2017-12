Old Firm : Kein Sieger im Glasgow-Derby: Celtic gegen Rangers 0:0

vergrößern 1 von 1 Foto: Jeff Holmes 1 von 1

30.Dez.2017

In einer Partie mit zahlreichen Chancen war für beide Teams mehrfach der Siegtreffer möglich. Vor dem Tor fehlte den Gastgebern und den Rangers jedoch die nötige Präzision. Zudem zeigten die Torhüter Craig Gordon von Celtic und Wesley Foderingham bei den Gästen starke Paraden. Die Rangers warten in der Liga nun schon seit 2012 auf einen Sieg gegen The Bhoys.