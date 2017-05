Serie A : Khedira kann vor Champions-League-Finale Comeback feiern

vergrößern 1 von 1 Foto: Maurizio Brambatti 1 von 1

Der deutsche Fußball-Nationalspieler werde am Samstag im letzten Ligaspiel beim FC Bologna von Beginn an spielen, sagte Juve-Coach Massimiliano Allegri. Der 30 Jahre alte Khedira hatte sich im Halbfinal-Rückspiel in der Königsklasse gegen AS Monaco (2:1) vor rund zwei Wochen verletzt und musste seither pausieren.

Der Traditionsclub kann das Spiel zum Saisonfinale gegen Bologna locker angehen, denn die Alte Dame hat den sechsten italienischen Meistertitel in Serie bereits sicher. Am 3. Juni steht dann das Champions-League-Finale in Cardiff gegen den spanischen Meister an, in dem Juve das erste Triple der Vereinsgeschichte holen kann.

von dpa

erstellt am 26.Mai.2017 | 13:12 Uhr