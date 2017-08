Auch ManUnited siegt : Klopp feiert mit Liverpool ersten Saisonsieg

vergrößern 1 von 3 Foto: Dave Thompson 1 von 3





Der senegalesische Nationalspieler Sadio Mané erzielte in der 73. Minute den Siegtreffer für die Reds. Die drei Punkte verdienten sich die Gastgeber nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Coach Klopp hatte sein Team im Vergleich zum 2:1-Sieg im Hinspiel in Hoffenheim auf fünf Positionen umgestellt.

Indes hat Rekordmeister Manchester United auch sein zweites Premier-League-Spiel in dieser Saison deutlich gewonnen. Die Mannschaft von Startrainer José Mourinho siegte am bei Swansea City mit 4:0 (1:0) und hat mit sechs Punkten und 8:0 Toren einen perfekten Start hingelegt.

Innenverteidiger Eric Bailly brachte die Red Devils kurz vor der Pause in Führung. Neuzugang Romelu Lukaku und Paul Pogba erhöhten jeweils nach Zuspiel des früheren Dortmunders Henrich Mchitarjan mit einem Doppelschlag in der 80. und 82. Minute auf 3:0. Der Franzose Anthony Martial markierte wieder nur zwei Minuten später den 4:0-Endstand.

