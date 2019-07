Transfermarkt : «Krieg um Griezmann»: Stürmerstar will Training schwänzen

Der Transfer-Streit um den französischen Starstürmer Antoine Griezmann spitzt sich zu. Der 28-Jährige will sich Medienangaben zufolge weigern, ab Sonntagabend am Training seines Vereins Atlético Madrid teilzunehmen, wie es der Club gefordert hatte.

von dpa

07. Juli 2019, 14:40 Uhr

Dies habe der Anwalt Griezmanns in einer E-Mail den Rojiblancos mitgeteilte, berichteten die Zeitungen «AS» und «El País» übereinstimmend. Das Training würde einen zu starken emotionalen Stress für den Offensivspieler bedeuten, weil dieser sich bereits von den Teamkollegen und Fans verabschiedet habe, hieß es.

Griezmann hatte vor rund zwei Monaten angekündigt, Atlético nach fünf Jahren verlassen zu wollen. Allerdings hat er dort noch einen Vertrag bis 2023. Die Verhandlungen zwischen den Madrilenen und dem FC Barcelona, der sich um eine Verpflichtung des Franzosen bemüht, gestalten sich derweil schwierig.

Am Samstag hatte das Sportblatt «Marca» berichtet, die Katalanen wollten einen letzten Versuch starten, um doch noch eine Einigung zu erzielen. «Es herrscht Krieg um Griezmann», schrieb die Zeitung.

Der Erstligist Atlético Madrid hatte dem amtierenden Meister aus Katalonien zuvor in einer Mitteilung unlautere Methoden vorgeworfen und Griezmann aufgefordert, am Sonntag mit dem Team ins Trainingslager zu fahren. Erscheint er wirklich nicht, so drohe ihm eine Strafe in Form einer Gehaltssperre oder einer Geldbuße, sagte ein Experte für Sportrecht dem Radiosender «Cadena Ser».

Die Atlético-Führung ist verärgert, weil Griezmann und Barça bereits seit Februar verhandelt und im März eine Einigung über einen Wechsel erzielt haben sollen. Da spielte Madrid noch in der Champions League und kämpfte in der Meisterschaft um den Titel. Im Vertrag mit Atlético war eine Ablöse von 200 Millionen Euro festgeschrieben, die am 1. Juli auf 120 Millionen gefallen war. Atlético will einer von Barcelona angestrebten Ratenzahlung für Griezmann nicht zustimmen.