Pokal-Wettbewerb : Liverpool und Man United erreichen nächste Runde im FA Cup

von dpa

erstellt am 05.Jan.2018 | 22:58 Uhr

James Milner brachte die Gastgeber per Foulelfmeter in Führung (35. Minute), Evertons Gylfi Sigurdsson erzielte den Ausgleich (67.). In der Schlussphase traf Liverpools Rekord-Einkauf Virgil van Dijk bei seinem ersten Einsatz für seinen neuen Club per Kopf zum 2:1 (84.).

Der englische Fußball-Rekordmeister Manchester United tat sich gegen Zweitligist Derby County lange Zeit schwer und sicherte erst spät den 2:0 (0:0)-Erfolg. Mittelfeldspieler Jesse Lingard bewahrte die Red Devils mit seinem späten Tor (84.) vor einer Blamage, Stürmer Romelu Lukaku erhöhte in der Nachspielzeit (90.+1) noch auf 2:0.