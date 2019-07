Champions Cup : Manchester United gewinnt in Singapur gegen Inter Mailand

Englands Fußball-Rekordmeister Manchester United ist mit einem Sieg gegen Inter Mailand in den International Champions Cup gestartet.

von dpa

20. Juli 2019, 16:16 Uhr

Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann in Singapur 1:0 (0:0) gegen den italienischen Traditionsverein. Stürmer Mason Greenwood erzielte in der 76. Minute das einzige Tor der Partie. Der frühere Wolfsburger Ivan Perisic (Kroatien) wurde bei Inter zur Halbzeit eingewechselt.

In der vergangenen Premier-League-Saison war Man United nur auf Platz sechs gelandet und hatte damit die Qualifikation für die Champions League verpasst. Dagegen tritt Inter Mailand als Vierter der Serie A in der Königsklasse an.