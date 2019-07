Liverpool-Duo : Matip lobt Klopp: Er hat für alles «einen klaren Plan»

Liverpools Abwehrspieler Joel Matip hat seinen Trainer Jürgen Klopp in den höchsten Tönen gelobt. «Er ist die Kernfigur, die Basis für alles, was im Club passiert. Er gibt die Richtung vor», sagte der 27-jährige Fußballprofi im Interview der Zeitung «Die Welt».

von dpa

08. Juli 2019, 08:27 Uhr

«Dabei geht nicht nur um das Emotionale, sondern auch das Sportliche. Er hat für alles, was wir tun, einen klaren Plan.» Klopp hat den FC Liverpool in der vergangenen Saison zum Titel in der Champions League geführt.

Matip will mit den Reds nun Meister werden. «Der Gewinn der Champions League war schön. Aber ich habe in der vergangenen Saison gespürt, was es den Fans bedeuten würde, wenn wir die Premier League gewinnen», sagte der ehemalige Schalker. «Deshalb würde ich das gern schaffen. Wir werden daran arbeiten.» In der vergangenen Saison mussten die Reds dem Rivalen Manchester City am letzten Spieltag den Titel überlassen. Zuletzt war Liverpool 1990 Meister.