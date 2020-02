Trotz Europapokal-Auschlusses : Medien: Guardiola will bei Manchester City bleiben

Startrainer Pep Guardiola bleibt Medienberichten zufolge beim englischen Fußball-Meister Manchester City.

17. Februar 2020, 16:57 Uhr

Er habe Freunden erzählt, den Verein trotz des zweijährigen Ausschlusses aus den Europapokal-Wettbewerben nicht zu verlassen, berichtete der Sender BBC. Nach Angaben der «Times» soll der 49-jährige Spanier seine Entscheidung sogar schon dem Verein mitgeteilt haben.

Der Club war wegen jahrelangen Finanzbetrugs für zwei Jahre aus den von der UEFA organisierten Wettbewerben ausgeschlossen worden. Nach «schwerwiegenden Verstößen» gegen das Financial Fairplay muss City außerdem eine Geldstrafe in Höhe von 30 Millionen Euro zahlen. Zwischen 2012 und 2016 habe der aus Abu Dhabi alimentierte Verein Sponsoreneinkünfte weit über Gebühr bewertet und damit bewusst getäuscht, hatte die Europäische Fußball-Union am Freitag ihre Entscheidung begründet.

Der Verein kündigte an, so schnell wie möglich eine unabhängige Untersuchung anzustrengen und als ersten Schritt den Internationalen Sportgerichtshof Cas anrufen. Dieser wäre letztinstanzlich zuständig.

Haupteigner von Manchester City ist Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan, Halbbruder des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Chalifa bin Zayid Al Nahyan. Berichte über mögliche Verstöße gegen die UEFA-Finanzregularien gibt es seit einiger Zeit. Sie verdichteten sich durch Enthüllungen der Plattform Football Leaks.