Tätlichkeit? : Medien: Turan attackiert Journalisten im Flugzeug

Nach einem Testspiel in Mazedonien war der Nationalmannschaftskapitän auf dem Weg nach Slowenien, um sich dort für das WM-Qualifikationsspiel am Sonntag gegen Kosovo vorzubereiten. Im Flieger saß auch Bilal Mese, der für die Zeitung «Milliyet» arbeitet. Turan soll den 62-Jährigen schwer beleidigt und dann am Hals gepackt haben, bevor Passagiere dazwischengehen konnten.

In einer Stellungnahme auf Instagram schrieb Turan, was er getan habe, sei «vielleicht nicht richtig, aber ehrliches, ehrenvolles Verhalten». Mese kündigte der DHA gegenüber an, nach seiner Rückkehr in die Türkei sofort Anzeige gegen Turan zu erstatten. Laut «NTV Spor» war die Berichterstattung Meses nach der EM 2016 Grund für die Attacke. Damals soll es zwischen Nationaltrainer Fatih Terim und mehreren Spielern Unstimmigkeiten wegen der Auszahlung von Prämien gegeben haben.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 13:51 Uhr