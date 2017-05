Moise Kean Machtwinner : Meister Juve gewinnt letztes Serie-A-Spiel der Saison

Dank eines Treffers von Moise Kean in der Nachspielzeit hat sich Meister Juventus Turin am letzten Spieltag der italienischen Serie A mit einem 2:1 (0:0)-Erfolg beim FC Bologna auf das Finale der Champions League in einer Woche eingestimmt.