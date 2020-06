Primera Division : Messi freut sich auf Liga-Neustart: «Wieder Fußball spielen»

Weltfußballer Lionel Messi freut sich nach gut dreimonatiger Corona-Zwangspause auf den Neustart mit dem FC Barcelona in der spanischen Primera División.

von dpa

12. Juni 2020, 18:46 Uhr

«Wie jeder andere Spieler will ich einfach nur wieder spielen», sagte der Stürmer vor der Begegnung des Tabellenführers am späten Samstagabend bei Abstiegskandidat RCD Mallorca. Das Team des Argentiniers und von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen bestritt sein letztes Spiel am 7. März. Mit einem Tor von Messi setzte sich Barcelona damals daheim gegen Real Sociedad San Sebastián knapp mit 1:0 durch.

In einem Video des Sportartikelherstellers Adidas sagte Messi, Fußball spielen zu dürfen sei ein Geschenk. «Der wichtigste Pokal von allen ist vielleicht, anderen eine Freude zu bereiten», meinte der 32-Jährige. «Jetzt, wo der Fußball wieder zurück ist, bin ich deshalb bereit, mir diesen Pokal wieder holen zu gehen.»

Der Titelverteidiger aus Katalonien liegt elf Runden vor Schluss zwei Punkte vor Erzrivale Real Madrid. Der Rekordmeister aus der Hauptstadt spielt am Sonntag mit Nationalspieler Toni Kroos gegen SD Eibar. Es wird an allen Tagen Erstliga-Fußball geben. Die letzten Begegnungen sollen am 26. Juli stattfinden. Auch die zweite spanische Liga soll an diesem Tag zu Ende gehen.

Die Wiederaufnahme des Erstliga-Spielbetriebs, die am Donnerstag mit dem andalusischen Derby FC Sevilla gegen Betis (2:0) erfolgte, findet unter strengen Regeln statt. Die Sicherheitsbedingungen und Auflagen ähneln stark denen der Bundesliga. Das Wichtigste: Auch in Spanien müssen die Zuschauer trotz Protesten einiger Clubbosse bis auf weiteres zu Hause bleiben.