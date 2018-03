WM-Testspiel : Messi kann gegen Spanien wieder spielen

Argentiniens zuletzt angeschlagener Fußball-Superstar Lionel Messi ist fit für das Testspiel gegen Spanien.

von dpa

26. März 2018, 20:25 Uhr

Der 30 Jahre alte Offensivspieler habe trainiert und sei nach Oberschenkelproblemen bereit für die Partie am Dienstag in Madrid, kündigte der agentinische Nationaltrainer Jorge Sampaoli an. Vizeweltmeister Argentinien hatte zuvor ohne den angeschlagenen Profi des FC Barcelona einen Test gegen Italien mit 2:0 gewonnen.