Knappe Viertelfinalsiege : Mexiko und Jamaika komplettieren Gold-Cup-Halbfinale

Mittelfeldspieler Rodolfo Pizarro erzielte den letztendlich entscheidenden Treffer bereits in der vierten Spielminute. Im zweiten Durchgang fielen beim Spiel in Phoenix keine weiteren Tore.

Gegner Mexikos in der Vorschlussrunde ist am Sonntag in Pasadena im US-Bundesstaat Kalifornien Jamaika. Die Auswahl von der Karibikinsel besiegte ebenfalls Kanada mit 2:1 (1:0). Shaun Francis sorgte nach nur sechs Minuten für die Führung Jamaikas, Romario Williams erhöhte kurz nach der Halbzeit auf 2:0 (50. Minute). Nur elf Minuten später konnte Kanadas David Junior Hoilett den Rückstand verkürzen, der Ausgleich gelang dem Team aber nicht mehr.

Im ersten Halbfinale treffen am Samstag in Dallas Gastgeber USA und Costa Rica aufeinander.

von dpa

erstellt am 21.Jul.2017 | 08:21 Uhr