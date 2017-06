CONCACAF Gold Cup : Nächstes Turnier in einer Woche: Mexikaner im Terminstress

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Meissner 1 von 1

Am Abend vor dem Confed-Cup-Halbfinale gegen Deutschland in Sotschi gab Nationaltrainer Juan Carlos Osorio noch schnell sein 23-köpfiges Aufgebot für den nächsten Wettbewerb vom 7. bis 26. Juli in den USA bekannt und konnte dabei aus Termingründen nur einen Spieler berücksichtigen, der bereits in Russland dabei ist: Verteidiger Luis Reyes von CF Atlas und Osorio selbst werden nach dem Ende des Confederations Cups von einem Turnier zum nächsten fliegen.

Ursprünglich wollte Osorio gleich sieben Spieler für den Gold Cup nominieren, die am Donnerstagabend auch zum Kader für das Deutschland-Spiel gehören. Doch bei einigen von ihnen stellten sich die abgebenden Vereine quer, in anderen Fällen sagten die Spieler selbst wegen Übermüdung ab.

Titelverteidiger Mexiko trifft beim Gold Cup in der Vorrunde auf El Salvador, Jamaika und Curaçao. Da die Mexikaner wegen des Confed Cups nur mit einem B-Team anreisen werden, gilt diesmal der Gastgeber und Dauerrivale USA als Favorit.

