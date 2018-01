Premier League : Nationalspieler Barkley wechselt zum FC Chelsea

vergrößern 1 von 1 Foto: Martin Rickett 1 von 1

05.Jan.2018

Der englische Meister wollte den Mittelfeldspieler bereits im Sommer verpflichten, damals entschied sich der 22-malige Nationalspieler aber für den Verbleib in Everton.

Barkley hat in dieser Saison wegen einer OP nach einer Verletzung am Oberschenkel noch kein Spiel für den Tabellenneunten bestritten. Chelsea-Coach Antonio Conte kann seinen Neuzugang daher in allen Wettbewerben einsetzen. «Ich bin überwältigt, ich freue mich sehr und kann kaum erwarten, dass es losgeht», sagte Barkley.