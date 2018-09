Familiäre Probleme : Nations League: Spanien muss auf Costa verzichten

Beim Nations-League-Debüt am Samstag in England muss die spanische Fußball-Nationalmannschaft auf Stürmer Diego Costa verzichten.

von dpa

03. September 2018, 17:15 Uhr

Der in Brasilien geborene Profi von Atlético Madrid habe wegen «familiärer Probleme» absagen müssen, teilte der spanische Verband auf Twitter mit. Als Ersatz des 29-Jährigen sei Iago Aspas (31) von Celta Vigo nachnominiert worden.

Die Spanier von Neutrainer Luis Enrique spielen zunächst am Samstag in London gegen England und empfangen anschließend am Dienstag nächster Woche in Elche die Auswahl von Kroatien. Auf beide Begegnungen bereitet sich das Team um Kapitän Sergio Ramos seit Montag in der «Stadt des Fußballs» des nationalen Verbandes in Las Rozas bei Madrid vor.