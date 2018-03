PSG-Trainer deutet Rückkehr an : Neymar kommt in «zwei, drei Wochen» zurück nach Paris

Der derzeit verletzte Fußball-Superstar Neymar soll im April zu seinem französischen Club Paris Saint-Germain zurückkehren. Der 26-Jährige werde in «zwei Wochen, drei Wochen» erwartet, sagte PSG-Trainer Unai Emery in Bordeaux.

von dpa

30. März 2018, 19:30 Uhr

PSG hatte nach Neymars Fußoperation angekündigt, dass Mitte April Bilanz des Heilungsprozesses gezogen werden soll, um festzulegen, wann der Nationalspieler wieder ins Training einsteigen kann.

Neymar, für den der französische Hauptstadtclub die Rekordablösesumme von 222 Millionen Euro an den FC Barcelona gezahlt hatte, erholt sich derzeit in seiner Heimat. Er hatte sich Ende Februar am Mittelfußknochen verletzt und war daraufhin Anfang März operiert worden. Neymar steht in Paris bis 2022 unter Vertrag, zuletzt hatte es aber Spekulationen um einen Wechsel zu Real Madrid gegeben. PSG trifft an diesem Samstag im französischen Ligapokalfinale in Bordeaux auf Meister AS Monaco.