Premier League : Özil führt FC Arsenal zum Erfolg - Liverpool eindrucksvoll

Mesut Özil kann's noch. Der ehemalige deutsche Nationalspieler erzielte beim 5:1 (2:1)-Sieg seines FC Arsenal im Premier-League-Spiel gegen AFC Bournemouth das 1:0 (4.) und bereitete das 2:0 durch den früheren Dortmunder Henrich Mchitarjan (27.) vor.

von dpa

27. Februar 2019, 23:03 Uhr

Trainer Unai Emery stellte Özil erst zum zweiten Mal in diesem Kalenderjahr in einem Ligaspiel in die Startformation. Arsenal steht vor dem Nord-Londoner Derby am Samstag gegen Tottenham Hotspur auf dem vierten Tabellenplatz.

Der FC Liverpool hat seine Spitzenposition mit einem eindrucksvollen 5:0 (2:0)-Sieg gegen den Tabellen-Achten FC Watford verteidigt. Für die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erzielten Sadio Mané und Virgil van Dijk je zwei Treffer. Liverpool hat einen Punkt Vorsprung vor Manchester City, das sich mit 1:0 (0:0) gegen West Ham United durchsetzte. Das Londoner Derby gewann der FC Chelsea mit 2:0 (0:0) gegen Tottenham Hotspur.