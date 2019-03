Test-Länderspiele : Ohne Messi und Neymar: Siege für Argentinien und Brasilien

Ohne ihre verletzten Superstars Lionel Messi und Neymar haben die Südamerika-Rivalen Argentinien und Brasilien knappe Testspielsiege errungen.

von dpa

26. März 2019, 23:06 Uhr

Vier Tage nach dem peinlichen 1:3 gegen Venezuela gewann die argentinische Fußball-Nationalmannschaft in Tanger gegen Marokko mit 1:0 (0:0). Angel Correa erzielte in der 83. Minute den einzigen Treffer. Die Brasilianer drehten nach einem 0:1-Rückstand in Tschechien noch die Partie und setzten sich mit 3:1 (0:1) durch. David Pavelka hatte den Außenseiter in Prag in Führung gebracht (37.), doch der Ex-Hoffenheimer Roberto Firmino (49.) und Gabriel Jesus (83./90.) sorgten noch für den Sieg.

Bei den Marokkanern spielte der Dortmunder Bundesliga-Profi Achraf Hakimi durch, der frühere Münchner Medhi Benatia wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Messi hatte gegen Venezuela erstmals seit dem Aus im WM-Achtelfinale gegen den späteren Weltmeister Frankreich am 30. Juni 2018 wieder für sein Heimatland gespielt, sich aber bei seinem 90-minütigen Einsatz eine Schambeinentzündung zugezogen. Wie lange der 31-Jährige vom FC Barcelona pausieren muss, ist noch offen.