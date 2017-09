Draxler trifft bei 6:2-Sieg : Paris Saint-Germain mit nächster Machtdemonstration

vergrößern 1 von 1 Foto: Michel Euler 1 von 1

30.Sep.2017

Der Vizemeister setzte sich im Spitzenspiel gegen den Dritten Girondins Bordeaux 6:2 (5:1) durch. Die ungeschlagenen Pariser von Trainer Unai Emery festigten mit nun 22 Punkten aus acht Spielen ihren Spitzenplatz in der Ligue 1 souverän.

Neymar (6./41./Foulelfmeter), Edinson Cavani (12.), Thomas Meunier (21.), Julian Draxler (45.) und Kylian Mbappé (58.) trafen im heimischen Prinzenpark gegen die lange Zeit überforderten Gäste, für die Younousse Sankharé (31.) und Malcolm (90./Foulelfmeter) erfolgreich waren.

Im Gegensatz zum Königklassenduell gegen die Bayern am Mittwoch stand Weltmeister Draxler bei Paris in der Startelf und spielte 90 Minuten durch. PSG machte bereits in der ersten Halbzeit alles klar und wirkte nach dem Seitenwechsel phasenweise etwas unkonzentriert.