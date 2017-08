0:0 gegen Yokohama Marinos : Podolski-Club Vissel Kobe erneut sieglos

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

Zuvor hatte Podolskis Verein drei Niederlagen in Serie kassiert. Podolski wurde in der 80. Minute ausgewechselt. Anders als in den vorherigen drei Spielen hatte der Kölner diesmal jedoch mehr Ballkontakte als zuletzt.

Podolski war vom türkischen Club Galatasaray Istanbul im Sommer nach Japan gewechselt, sein Vertrag läuft zwei Jahre. Bei seinem Debüt mit Vissel Kobe hatte er einen 3:1-Sieg gefeiert und zwei Tore erzielt. Seitdem gab es aber kein Erfolgserlebnis mehr.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 13:45 Uhr