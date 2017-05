Sanches fehlt : Portugal mit Ronaldo, aber ohne Bayern-Star zum Confed Cup

vergrößern 1 von 1 Foto: Inacio Rosa 1 von 1

Weltfußballer Cristiano Ronaldo von Real Madrid und Borussia-Dortmund-Profi Raphael Guerreiro sind dagegen dabei. Santos muss zum Ablauf der Frist für die Bekanntgabe des endgültigen Confed-Cup-Kaders am 31. Mai einen Namen streichen.

Überraschend nicht nominiert ist Stürmer Éder. Der 29-Jährige von OSC Lille hatte in der Verlängerung des EM-Endspiels das 1:0-Siegtor gegen Gastgeber Frankreich erzielt.

In den Kader wurden ansonsten praktisch alle Leistungsträger des Teams berufen, das im vorigen Sommer erstmals den EM-Titel nach Portugal holte. Mit dabei sind unter anderen die Abwehrroutiniers Bruno Alves (Cagliari) und Pepe (Real Madrid), die Spielmacher João Moutinho (AS Monaco) und João Mário (Inter Mailand) sowie die Stürmer Bernardo Silva (AS Monaco) und Nani (FC Valencia).

Die Portugiesen treffen beim Turnier in Russland (17. Juni bis 2. Juli) in der Gruppe A auf den Gastgeber sowie auf Neuseeland und Mexiko. Deutschland ist in der Gruppe B zusammen mit Kamerun, Australien und Chile. Vor dem Turnier in Russland bestreitet die Seleção am 3. Juni eine Testbegegnung gegen Zypern in Estoril sowie sechs Tage später das WM-Qualifikationsspiel in Lettland.

