Teilnahme am Halbfinale unklar : Portugal-Training ohne Guerreiro und Bernardo Silva

Das Duo wurde im Teamhotel in St. Petersburg behandelt. Ob beide am Mittwoch im Halbfinale des Confed Cups gegen Chile mitwirken können, war noch unklar.

Guerreiro, der von Paris Saint-Germain umworben sein soll, hatte sich im Auftaktspiel des Europameisters gegen Mexiko (2:2) eine schmerzhafte Knöchelprellung zugezogen. Zunächst war davon ausgegangen worden, dass der 23-Jährige langfristig pausieren müsse. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Neuseeland (4:0) hatte Trainer Fernando Santos aber gesagt, dass der Linksverteidiger möglicherweise beim WM-Testlauf in Russland nochmals spielen könne.

Bernardo Silva hatte sich bei seinem Tor zum 2:0 gegen Neuseeland ebenfalls am Knöchel verletzt. Nach dem Spiel hatte ihm Cristiano Ronaldo seine Trophäe als «Man of the Match» geschenkt. Die Portugiesen trainierten am Montagmorgen noch in St. Petersburg, bevor am Nachmittag der Flieger zum Spielort Kasan starten sollte.

von dpa

erstellt am 26.Jun.2017 | 10:59 Uhr