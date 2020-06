Corona-Krise : Premier League vor Wiederanpfiff - Einige Fragen noch offen

Die englische Premier League bereitet sich auf die Fortsetzung der Fußball-Saison vor. Einige Fragen sind vor dem geplanten Neustart am 17. Juni noch zu klären.

von dpa

01. Juni 2020, 12:39 Uhr

So sind sich die Clubs zwar prinzipiell einig, dass die restlichen Partien wie üblich in Heim- und Auswärtsspielen ausgetragen werden. Laut der britischen Zeitung «Mirror» könnten einige «hochkarätige Spiele», darunter zum Beispiel das Derby zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool, dennoch aus Sicherheitsgründen auf neutralem Grund gespielt werden.

Offen ist auch, was passiert, sollte die Saison nach dem Neustart erneut gestoppt werden müssen - falls etwa die Zahl der Neuinfektionen in England wieder deutlich steigt oder sich die Fälle unter den Premier-League-Profis häufen. Überlegungen, die Platzierung in der Abschlusstabelle anhand der durchschnittlichen Punktzahl pro Spiel zu bestimmen, stoßen bei den Vereinen in der unteren Tabellenregion auf Widerstand. Sie fürchten im Abstiegskampf eine Wettbewerbsverzerrung.

Bei den jüngsten Corona-Tests unter Fußballprofis, Club- und Liga-Mitarbeitern hatte es erstmals keine positiven Ergebnisse gegeben. Gleichzeitig hatte die Regierung einer Wiederaufnahme der Saison zugestimmt. Sollten Spieler in den kommenden Tagen positiv getestet werden, würden sie den Neustart jedoch versäumen. Nach Informationen des «Telegraph» sieht das Sicherheitskonzept der Premier League für solche Fälle eine Isolation von mindestens 14 Tagen vor, bevor Spieler ins Training zurückkehren dürfen.

Die englische Meisterschaft könnte hingegen indes sehr schnell nach dem Wiederbeginn der Saison entschieden werden. Spitzenreiter Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp fehlen nur noch zwei Siege. Sollte der Tabellenzweite Manchester City direkt gegen den FC Arsenal patzen, würde Liverpool schon ein Erfolg gegen Everton reichen, um den ersten Meistertitel seit 30 Jahren zu feiern. «Es sind noch drei Wochen, das ist gut», sagte Klopp zum Neustart. «Wir werden die Zeit nutzen.»