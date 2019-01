FA-Cup : Problemlos im Pokal: Manchester City gewinnt gegen Burnley

Manchester City hat auch ohne Leroy Sané problemlos das Achtelfinale im FA-Cup erreicht. Der englische Fußball-Meister setzte sich gegen Premier-League-Konkurrent FC Burnley mit 5:0 (1:0) durch.

von dpa

26. Januar 2019, 18:00 Uhr

Gabriel Jesus (23. Minute), Bernardo Silva (52.), Kevin De Bruyne (61.), Kevin Long (73.) per Eigentor und Sergio Agüero (85.) mit einem Foulelfmeter erzielten die Tore für das Team von Trainer Pep Guardiola.

Während Sané geschont wurde, spielte der zweite deutsche Nationalspieler der Citizens, Ilkay Gündogan, durch. Man City hat damit weiter die Chance auf noch vier Titel in dieser Saison. Im Ligapokal steigt am 24. Februar das Endspiel gegen den FC Chelsea. In der Champions League ist Schalke 04 der Achtelfinal-Konkurrent. In der Premier League rangiert der Titelverteidiger derzeit vier Punkte hinter Spitzenreiter FC Liverpool.