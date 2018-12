Ligue1 : PSG kommt in Straßburg nicht über Remis hinaus

Paris Saint-Germain hat sich im zweiten Ligaspiel nacheinander eine Schwäche geleistet.

von dpa

05. Dezember 2018, 23:12 Uhr

Das Starensemble um Kylian Mbappé und die deutschen Fußball-Nationalspieler Julian Draxler sowie Thilo Kehrer kam bei Racing Straßburg am Mittwochabend nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus. Kenny Lala brachte die Gastgeber fünf Minuten vor der Pause per Handelfmeter in Führung. Edinson Cavani glich für PSG ebenfalls per Strafstoß in der 71. Minute aus. Trotz des zweiten Unentschiedens in Serie führt Paris die Tabelle der Ligue 1 weiter souverän und mit 14 Punkten Vorsprung vor dem OSC Lille an.