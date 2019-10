Premjer-Liga : RB-Gegner St. Petersburg feiert klaren Sieg

RB Leipzigs kommender Champions-League-Gegner Zenit St. Petersburg kommt mit einem Erfolgserlebnis nach Sachsen.

von dpa

19. Oktober 2019, 21:04 Uhr

Die Mannschaft des früheren russischen Nationalmannschaftskapitäns Sergej Semak gewann im Spitzenspiel gegen FK Rostow mit 6:1 (3:0) und übernahm dank des elften Saisonsieges die Tabellenführung in der russischen Fußball-Premjer-Liga.

Artjom Dzyba (14. Minute/Elfmeter, 22. und 81./Elfmeter), der Iraner Sardar Azmoun (44.), Wjatscheslaw Karawejew (61.) und Wilmar Barrios (90.+2) trafen für St. Petersburg, Roman Emerenko (81.) gelang für den Tabellen-Vierten der Ehrentreffer.

Die Leipziger, die sich in der Bundesliga mit einem 1:1 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg zufrieden geben mussten und seit vier Pflichtspielen sieglos sind, empfangen die Russen am Mittwoch (18.55 Uhr) zum dritten Gruppenspiel in der Königsklasse. Zenit führt die Gruppe G nach einem Sieg und einem Remis an. Leipzig ist mit einem Punkt Rückstand Dritter.