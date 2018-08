Primera División : Real Madrid holt Stürmer Mariano Díaz zurück

Der spanisch-dominikanische Fußballprofi Mariano Díaz kehrt zu Champions-League-Sieger Real Madrid zurück.

von dpa

29. August 2018, 20:30 Uhr

Nach einem Jahr Leihe beim französischen Erstligisten Olympique Lyon schließt sich der 25-Jährige erneut den Königlichen in der Primera División an, gab der Verein auf seiner Internetseite bekannt. Bereits in der Saison 2016/2017 hatte der Stürmer für Real gespielt und mit dem Club die spanische Meisterschaft und die europäische Königsklasse gewonnen.